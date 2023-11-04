ميقاتي يطالب بوقف "العدوان" الإسرائيلي على غزة ولبنان

المصدر: د ب أ

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أكد رئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي ، اليوم "السبت" ، أولوية العمل للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة ووقف العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان .

وشدد ميقاتي ، خلال اجتماع مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في العاصمة الأردنية عمان صباح اليوم وفق ما أوردته "الوكالة الوطنية للإعلام" ،على "أولوية العمل للتوصل إلى وقف اطلاق النار في غزة لوقف العدوان الاسرائيلي المستمر هناك، وكذلك العمل على وقف العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان وسياسة الأرض المحروقة التي تتبعها إسرائيل باستخدام الأسلحة المحرّمة دوليا للإمعان في إحداث المزيد من الخسائر البشرية وتدمير المناطق والبلدات الجنوبية".

وأشار ميقاتي إلى أن "لبنان ، الملتزم بالشرعية الدولية وتطبيق القرار الدولي الرقم 1701، وبالتنسيق مع قوات الطواريء الدولية العاملة في الجنوب (يونيفيل)، يطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف التعديات والانتهاكات الاسرائيلية اليومية على ارضه وسيادته برا وبحرا وجوا".

بدوره، شدد وزير الخارجية الأمريكي على" انه يبذل جهده لوقف العمليات العسكرية لغايات إنسانية على أن يترافق ذلك مع بدء البحث في معالجة ملف الأسرى".

وأعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية أن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ووزراء خارجية الإمارات والسعودية وقطر ومصر وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، سيعقدون اليوم ، اجتماعا تنسيقيا في سياق جهودهم المستهدفة التوصل لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة وما تسبّبه من كارثة إنسانية.

ويعقد الوزراء بعد ذلك اجتماعا مشتركا مع الوزير بلينكن، يؤكدون خلاله الموقف العربي الداعي لوقف فوري لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل فوري وعاجل للقطاع، ويبحثون مع بلينكن كل تداعيات وسبل إنهاء هذا التدهور الخطير الذي يهدد أمن المنطقة برمتها.

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