بلينكن: حل الدولتين هو الطريقة الوحيدة لإنهاء الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين

المصدر: د ب أ

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أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال أحدث زيارة له لتل أبيب اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة تعتقد أن حل الدولتين لإسرائيل والفلسطينيين هو الطريقة الوحيدة لإنهاء الصراع بينهما إلى الأبد.

وقالت وكالة بلومبرغ للأنباء إن تصريحات بلينكن جاءت بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو اليوم الجمعة.

وكرر بلينكن دعوته إلى هدنة إنسانية للمساعدة في تدفق المساعدات والسماح للأجانب بمغادرة غزة.

وقال إن الولايات المتحدة وإسرائيل تبحثان الخطوات الملموسة التي يمكن أن تتخذها إسرائيل لتعزيز تدفق المساعدات إلى قطاع غزة.

ونقلت بلومبرغ عن بلينكن قوله في مؤتمر صحفي في تل أبيب، إن الولايات المتحدة تقدم لإسرائيل "نصيحة لا يفعلها سوى أفضل الأصدقاء" حول كيفية التقدم وفي الوقت ذاته حماية المدنيين.

وتعهد بلينكن في وقت سابق مجددا بدعم واشنطن الحازم تجاه إسرائيل، ولكنه قال إنه "من المهم للغاية" حماية المدنيين في غزة.

وقال بلينكن خلال لقاء مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوج في تل أبيب "هذه الأيام صعبة، ولكننا هنا مثلما كنا ومازلنا متضامنين مع إسرائيل".

وأضاف "ندعم بقوة مسألة أنه ليس لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها فحسب ولكنه أيضا لزاما عليها".

وقال بلينكن "من المهم للغاية أنه عندما يتعلق الأمر بحماية المدنيين العالقين في مرمى نيران حماس، أن يتم بذل كل ما يمكن لحمايتهم وتوصيل المساعدة لمن هم في أمس الحاجة إليها والذين ليسوا بأي حال من الأحوال مسؤولين عما حدث في السابع من أكتوبر".

ومن المقرر أن يتوجه بلينكن إلى الأردن بعد زيارة إسرائيل. وكانت آخر مرة زار فيها إسرائيل هي بعد فترة قصيرة من اندلاع الحرب.

ودعا الرئيس الأمريكي جو بايدن الأسبوع الجاري إلى "وقف" القتال للمساعدة على إخراج الرهائن من غزة.

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