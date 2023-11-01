117 من الأجانب ومزدوجي الجنسية يصلون إلى مصر عبر معبر رفح

المصدر: د ب أ

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وصلت إلى معبر رفح المصري الدفعة الثالثة من الأجانب وحاملي الجنسيات الأجنبية والمزدوجة من غزة عبر معبر رفح البري وعددهم 117 أجنبياً منهم 35 طفلاً من جنسيات مختلفة.

ويجري وصول باقي الأجانب تباعاً، وصرح رائد عبد الناصر، أمين عام الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء بدخول الأجانب وحاملي الجنسيات الأجنبية والمزدوجة من غزة عبر المعبر، وأضاف أنه جارٍ وصول باقي المقرر دخولهم اليوم الأربعاء وعددهم 525 أجنبياً.

وأشار عبد الناصر إلى دخول دفعة جديدة من الجرحى والمصابين الفلسطينيين وإدخالهم مستشفى العريش العام ومستشفى بئر العبد.

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