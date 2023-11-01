وزيرة الخارجية اليابانية تزور إسرائيل والأردن هذا الأسبوع

المصدر: د ب أ

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قالت وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا الثلاثاء إنها ستزور إسرائيل والأردن في وقت لاحق من هذا الأسبوع، في أحدث مسعى للمساعدة في تهدئة الحرب المحتدمة بين إسرائيل وحركة حماس.

وأضافت كاميكاوا، التي ستصبح أول وزيرة يابانية تقوم برحلة إلى إسرائيل منذ الهجوم المفاجئ الذي شنته حماس في 7 أكتوبر، في مؤتمر صحفي أنها ترتب أيضا محادثات مع شخصيات فلسطينية بارزة خلال زيارتها التي تستمر أربعة أيام اعتبارا من يوم الخميس، وفقا لوكالة كيودو للأنباء.

وستأتي رحلتها في الوقت الذي من المقرر أن تترأس فيه كاميكاوا اجتماعا لوزراء الخارجية لمجموعة الدول الصناعية السبع لمدة يومين اعتبارا من 7 نوفمبر في طوكيو ، حيث من المتوقع مناقشة التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط.

وتعهدت اليابان بتقديم 10 ملايين دولار كإغاثة طارئة لقطاع غزة، وفي الوقت نفسه، أدانت طوكيو حماس بسبب "هجومها الإرهابي".

وقالت كاميكاوا للصحفيين: "سأشرح موقف اليابان" من الصراع و"أتبادل وجهات النظر" مع الدول والمناطق ذات الصلة مع التركيز على خفض التصعيد المبكر للوضع.

وتحافظ اليابان منذ فترة طويلة على علاقات ودية مع العديد من دول الشرق الأوسط حيث كانت تعتمد عليها بشكل كبير في واردات النفط الخام. وقالت كاميكاوا، التي تولت المنصب في منتصف سبتمبر، إن الاستقرار في المنطقة أمر بالغ الأهمية بالنسبة لليابان.

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