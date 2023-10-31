قرقاش: جهود الإمارات لاتخاذ قرار يتصدى للأزمة الإنسانية في غزة مستمرة والتزامنا بالحق الفلسطيني تاريخي

المصدر: البيان

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أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أن جهود الإمارات في مجلس الأمن متواصلة لاتخاذ قرار يتصدى للأزمة الانسانية المستفحلة في غزة، مشدداً على أن التزام الدولة بالحق الفلسطيني تاريخي.

وقال معاليه عبر حسابه في منصة «إكس» : "أتابع مداولات مجلس الامن هذا المساء حول التطورات الحرجة في غزة، جهود الامارات في المجلس لاتخاذ قرار يتصدى للازمة الانسانية المستفحلة مستمرة، التزامنا بالحق الفلسطيني تاريخي، واخترنا العمل الجاد لتجسير الانقسام الدولي. وتبقى العبرة بالنتائج بعيدا عن المزايدات ومقاربات جلد الذات".

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