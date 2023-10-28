إسرائيل تحبط إطلاق صاروخ من لبنان.. وبيروت تصدر إرشادات بشأن المطار

المصدر: رويترز

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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم، أنه أحبط عملية إطلاق صاروخ أرض-جو من لبنان على إحدى طائراته المسيرة، فيما أصدرت السلطات اللبنانية تعميماً يتضمن إرشادات وتعليمات بإخلاء مطار بيروت الدولي في حالة الطوارئ مع تصاعد التوترات على الحدود مع إسرائيل.

وقالت قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام (يونيفيل) إن مقرها القريب من بلدة الناقورة الساحلية اللبنانية تعرض لأضرار جراء قذيفة سقطت داخله.

وذكر المتحدث باسم اليونيفيل، أندريا تيننتي: «لحسن الحظ أنها لم تنفجر، ولم يُصَبْ أحد بأذى»، مضيفاً أنه جارٍ التأكد من مصدر الهجوم والعمل على تهدئة التوتر.

ومع تأجج التوترات مجدداً، أصدرت السلطات اللبنانية تعميماً لإخلاء المطار والمرافق المحيطة به في حالة الطوارئ. ولم يشر التعميم إلى أي تصعيد حالي على الحدود.

وأدى الصراع في غزة، حيث كثفت إسرائيل هجومها البري، إلى تزايد المخاوف من اتساع نطاق القتال في المنطقة بما في ذلك الحدود اللبنانية المضطربة.

وقال الجيش الإسرائيلي، اليوم، إنه «أحبط صاروخ أرض-جو تم إطلاقه من لبنان باتجاه طائرة مسيرة تابعة للجيش. ورداً على ذلك، يقوم الجيش الإسرائيلي بضرب مصدر إطلاق الصاروخ».

وأضاف أن إحدى طائراته المسيَّرة أصابت «خلية إرهابية» في لبنان حاولت إطلاق صاروخ مضاد للدبابات على إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، إن سبعة من جنوده قُتلوا منذ السابع من أكتوبر، عندما شنَّت «حماس» هجوماً على إسرائيل التي ردت بضربات عنيفة على غزة.

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