وزير خارجية روسيا: محو غزة سيؤدي إلى كارثة تستمر عقوداً

المصدر: د ب أ

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حذر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف من تهجير وتشريد مليوني فلسطيني وسط الغارات الإسرائيلية على غزة.

وقال لافروف، في مقابلة مع وكالة أنباء بيلتا البيلاروسية الرسمية نشرت مضمونها وزارة الخارجية الروسية، اليوم: «إذا تم محو غزة فسيؤدي ذلك إلى كارثة لعقود إن لم يكن لقرون».

وحذر لافروف من شن هجوم بري إسرائيلي متوقع على نطاق واسع، وأكد مجدداً ضرورة وقف لإطلاق النار لإيصال المساعدات الإنسانية.

وتستمر موسكو في عرضها للتوسط في الصراع، حتى في الوقت الذي تقصف فيه أوكرانيا المجاورة في حرب بدأت العام الماضي.

ويسعى الكرملين إلى إظهار أن روسيا ليست معزولة دولياً، على الرغم من العقوبات التي فرضها الغرب.

وذكر لافروف أن موسكو دعمت بنشاط إنشاء دولة إسرائيل خلال الحقبة السوفيتية، ولكنه قال إنها فشلت مع ذلك في إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وأضاف أن موسكو أبلغت الحكومة الإسرائيلية بصورة متكررة أن العنف لن يتوقف طالما لم يكن للفلسطينيين دولة خاصة بهم.

وذكر وزير الخارجية الروسي أنه «في غياب دولة، سيكون هناك تهديد دائم لإسرائيل».

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