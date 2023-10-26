المخابرات المصرية تبحث مع حماس جهود وقف إطلاق النار في غزة وإدخال الاحتياجات العاجلة للشعب الفلسطيني

المصدر: د ب أ

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أعلن مكتب رئيس حركة حماس إسماعيل هنية اليوم الخميس، أنه أجرى اتصالاً مع رئيس المخابرات المصرية الوزير عباس كامل تناولا فيه آخر التطورات المتعلقة بقطاع غزة.

وذكر المكتب في بيان أن هنية استعرض مع كامل الجهود التي تبذلها مصر لضمان وقف إطلاق النار في غزة وإدخال الاحتياجات العاجلة للشعب الفلسطيني.

وأعلنت حماس في وقت سابق اليوم الخميس، عن وصول وفد من قيادتها إلى موسكو ، حيث عقد أول لقاء مع مسؤول روسي لأول مرة منذ بدء حرب غزة في السابع من الشهر الجاري.

وقالت حماس في بيان إن وفداً من الحركة بقيادة رئيس مكتب العلاقات الدولية موسى أبو مرزوق التقى المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف في موسكو.

وأضافت أنه تم خلال اللقاء "بحث سبل وقف الجرائم الإسرائيلية المدعومة من الولايات المتحدة والغرب" في قطاع غزة

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