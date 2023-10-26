طيران استطلاعي وحربي إسرائيلي يحلق فوق جنوب لبنان

المصدر: د ب أ

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أفاد تقرير لبناني بتحليق الطيران الاستطلاعي والحربي لأكثر من مرة ، صباحّ اليوم "الخميس"، وسط استمرار الحرائق في محيط عيتا الشعب بفعل القصف المعادي بالقذائف الفوسفورية .

ووفق "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية اليوم، "نفذ العدو جولة من القصف العنيف مساء أمس على محيط عدد من البلدات في القطاع الغربي (الضهيرة وعلما الشعب وطيرحرفا وشمع وعيتا الشعب ورميش)".

وأشارت إلى أن "القصف أدى إلى إصابة معمل لصناعة فرش الاسفنج في محيط بلدة طيرحرفا الذي اندلعت فيه النيران وهرعت فرق الدفاع المدني اللبناني وكشافة الرسالة الاسلامية إلى إخماده".

وطبقا للوكالة ، "ألقى العدو الإسرائيلي قنابل مضيئة في سماء المنطقة مع تحليق للطيران وصولًا حتى مشارف مدينة صور، كما سمعت بين الحين والآخر رشقات نارية مصدرها من مواقع العدو المحاذية للخط الأزرق".

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