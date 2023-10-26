كوريا الشمالية تتهم إسرائيل بقصف مستشفى غزة وتقول إن أمريكا "متواطئة"

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

اتهمت وزارة الخارجية الكورية الشمالية إسرائيل بقصف المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في قطاع غزة يوم 17 أكتوبر قائلة إنها ارتكبت علنا ​​جريمة حرب "تحت رعاية سافرة من الولايات المتحدة".

وفي بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، حمل متحدث باسم الوزارة الولايات المتحدة مسؤولية "إعطاء إسرائيل الضوء الأخضر لذبح الفلسطينيين دون أي قلق" من خلال تزويدها بالأسلحة والدعم العسكري، بما في ذلك نشر حاملات الطائرات في الشرق الأوسط.

وقال المتحدث "هذا يظهر أن الولايات المتحدة شريك تواطأ في الإبادة الجماعية الإسرائيلية وشجعها". ولم يقدم بيان وزارة الخارجية أي دليل يدعم تصريحاته.

وكثيرا ما عارضت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية وجهات النظر الغربية، وخاصة تلك الخاصة بالولايات المتحدة، حول القضايا الدولية. كما تهاجم بشكل روتيني الولايات المتحدة.

وقالت وزارة الصحة التي تديرها حركة حماس في غزة إن 471 شخصا قتلوا في انفجار في المستشفى الأهلي العربي في وقت سابق من هذا الشهر. وقال فلسطينيون ودول عربية إن غارة جوية إسرائيلية استهدفت المستشفى.

وقالت إسرائيل إن الانفجار نجم عن فشل إطلاق صاروخ من جانب حركة حماس التي نفت مسؤوليتها.

وقال مسؤول أمريكي يوم الثلاثاء إن مسؤولي المخابرات الأمريكية لديهم "ثقة عالية" في أن الانفجار نجم عن صاروخ فلسطيني انشطر في منتصف رحلته وليس بسبب إسرائيل. وقال مسؤولون أمريكيون إنه لا يزال هناك شك حول عدد القتلى جراء انفجار المستشفى وعدد الإصابات.

اقرأ ايضا:

إسرائيل تقصف غزة وتستعد لغزو بري وبوتين يحذر من تجاوز الصراع لحدود الشرق الأوسط

مقتل 3 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي على مخيم جنين بالضفة الغربية

سي إن إن: حماس استخدمت خطوط هواتف تحت الأرض لمدة عامين في التخطيط للهجوم على إسرائيل

الشرطة الألمانية توقف رجلاً بشبهة تخطيطه لشنّ اعتداء محتمل

الجيش الإسرائيلي يضرب أهدافاً تابعة للجيش السوري رداً على إطلاق صاروخين

السلطات المصرية تعلن إدخال الدفعة الرابعة من المساعدات الإنسانية إلى غزة من معبر

سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة يدعو الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش إلى الاستقالة

ماذا قالت السيدة الإسرائيلية التي أفرجت عنها حركة حماس؟

الأونروا: غزة تحتاج إلى 160 ألف لتر وقود يوميا لتلبية الاحتياجات الأساسية

إصابة 25 عسكريا أمريكيا في هجمات بطائرات مسيرة بالعراق وسوريا الأسبوع الماضي

وزير خارجية الأردن: إسرائيل فوق القانون الدولي

اليونيسف : القتلى والجرحى من الأطفال في غزة وصمة عار ويجب وقف إطلاق النار فوراً

اسرائيل وسعت دائرة الاستهداف وقتلت 50 شخصاً خلال ساعة

مصر ترفض أي محاولات تهدف لتصفية القضية الفلسطينية وتطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة

الهلال الأحمر الفلسطيني: 8 شاحنات محملة بالمياه والغذاء والدواء دخلت إلى قطاع غزة من مصر

الإمارات تدعو لوقف فوري لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية لغزة

بايدن وولي العهد السعودي بحثا منع اتساع الصراع في المنطقة

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز