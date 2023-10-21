إسرائيل: لا وقود ضمن قافلة المساعدات الأولى لقطاع غزة

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

ذكر الجيش الإسرائيلي أنه لم يتم جلب أي وقود إلى غزة ضمن أول قافلة مساعدات إنسانية تدخل القطاع، اليوم السبت، منذ اندلاع الحرب قبل أسبوعين.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاجري إنه لم يتم ادخال سوى مياه ومواد غذائية وأدوية للفلسطينيين في الجزء الجنوبي من القطاع الساحلي.

وحذرت وزارة الصحة، التي تديرها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" في غزة اليوم السبت من "خطر حقيقي على المصابين والمرضى" بالمستشفيات، إذا لم يتم إدخال الوقود، اللازم لتشغيل المولدات، على الفور.

غير أن إسرائيل تشعر بالقلق من إمكانية استيلاء مقاتلي حماس على أي وقود يدخل القطاع.

وكانت أول قافلة مساعدات إنسانية دخلت في وقت سابق ، اليوم السبت، إلى قطاع غزة عبر معبر رفح مع مصر، منذ بدء جولة القتال في السابع من الشهر الجاري.

وتتضمن القافلة 20 شاحنة محملة بأدوية ومستلزمات طبية وكمية محدودة من المواد الغذائية، على أن تتولى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" توزيعها.

ودعت حركة "حماس" إلى فتح المعبر بشكل دائم وذلك في ظل الاستعدادات لنقل الجرحى للعلاج في الخارج، ولإدخال مساعدات من خلاله برعاية الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.

واعتبرت حماس أن الحديث عن إدخال 20 شاحنة فقط من المساعدات إلى جنوب قطاع غزة فقط هو "محاولة أمريكية إسرائيلية لذر الرماد في العيون ولخداع الرأي العام بحل الأزمة الإنسانية الكارثية في غزة".

وشددت على أن قطاع غزة بحاجة إلى كميات أكبر من ذلك بكثير من المواد الطبية والأغذية، وأنه كان يدخل القطاع قرابة الـ 500 شاحنة يومياً وهو دون الحد الأدنى الطبيعي والمطلوب في ظل الحصار الإسرائيلي.

وفرضت إسرائيل إغلاقا شاملا على قطاع غزة منذ بدء جولة القتال وقطعت كافة إمدادات الكهرباء والوقود والمواد الغذائية عن السكان، ولاحقا استهدفت معبر رفح مع مصر بغرض منع دخول أي إمدادات إنسانية.

اقرأ أيضاً:

انطلاق قمة "القاهرة للسلام" لبحث التطورات في غزة​

السيسي: لن نقبل تصفية القضية الفلسطينية على حساب مصر أبداً

العاهل الأردني: التهجير القسري للفلسطينيين جريمة حرب

​مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية​

ممثلون في هوليوود يدعون لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس

الأولى منذ بدء الحرب.. دخول قافلة مساعدات إلى غزة عبر مصر​

ماكرون: فرنسا بعثت رسائل بشكل مباشر للغاية إلى حزب الله لتجنب التصعيد

تصريح جديد من حماس حول الرهائن وإغلاق ملف المدنيين

السيسي وماكرون: تدفق المساعدات يحد من تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة

تركيا: زيارة بايدن لإسرائيل ترقى لمستوى الموافقة على الدمار في غزة

حماس تعلن إطلاق سراح محتجزتين أمريكيتين

الأونروا: إسرائيل طلبت إخلاء خمس مدارس مكتظة في غزة ولم تعد آمنة

أول صورة للرهينتين الأمريكيتين بعد إطلاق حماس سراحهما

بايدن يعرب عن سعادته الغامرة بعد إفراج حماس عن رهينتين أمريكيتين

محمد بن سلمان يؤكد رفض السعودية لسياسة التهجير الجماعي للفلسطينيين في غزة

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز