السيسي: لن نقبل تصفية القضية الفلسطينية على حساب مصر أبداً

المصدر: د ب أ

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أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ، اليوم السبت ، أن "تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل لن يحدث على حساب مصر أبدا".

وقال السيسي، خلال افتتاح قمة القاهرة للسلام ، إن "مصر تدين ترويع المدنيين" .

وأضاف: "نلتقي اليوم في القاهرة في أوقات صعبة تمتحن إنسانيتنا"، مشيرا إلى أن شعوب العالم كله تترقب مواقفنا في هذه اللحظة التاريخية الدقيقة اتصالًا بالتصعيد العسكري في إسرائيل والأرض الفلسطينية".

وأضاف أن "شعوب العالم كله تترقب مواقفنا في هذه اللحظة التاريخية الدقيقة اتصالا بالتصعيد العسكري في إسرائيل والأرض الفلسطينية"، مؤكداً أن مصر لم تألُ جهداً ليلاً ونهاراً لإيصال المساعدات لغزة ولم تغلق معبر رفح يوماً إلا أن القصف الإسرائيلي حال دون عمله.

ولفت: "دعوني أتساءل.. أين قيم الحضارة الإنسانية التي شيدناها تجاه ما يحدث في غزة، مشددا على ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وأكد السيسي أن مصر تعبر عن صدمتها من صمت المجتمع الدولي تجاه ترك سكان غزة يعانون من التجويع والتهجير القسري ، مشيرا إلى أن الحل هو حصول الفلسطينيين على حقوقهم في دولة مستقلة.

وانطلقت فعاليات قمة "القاهرة للسلام"، اليوم، بالعاصمة الإدارية الجديدة/ شرق القاهرة/ ويبحث المشاركون في القمة آخر التطورات في قطاع غزة وسبل إنهاء الصراع بين إسرائيل وحركة حماس.

ويشارك في القمة أكثر من ثلاثين دولة بينهم قادة ورؤساء وزارات ووزراء خارجية ومسؤولون من قطر وتركيا واليونان وفلسطين والأردن والإمارات والبحرين والكويت والسعودية والعراق وروسيا وإيطاليا وقبرص وغيرهم، إضافة إلى أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، وأحمد أبو الغيط أمين عام الجامعة العربية.

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