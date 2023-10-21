إسبانيا وفرنسا تدعوان إلى وقف إنساني لإطلاق النار في غزة

المصدر: د ب أ

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دعت فرنسا وإسبانيا إلى وقف إنساني لإطلاق النار في قطاع غزة، وسط استمرار الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية حماس.

وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إن من الضروري وقف إطلاق النار لحماية أرواح 200 إسرائيلي موجودين لدى حماس في غزة وكذلك من أجل المدنيين الفلسطينيين في القطاع.

وصرح سانشيز، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي حتى نهاية العام، بهذا خلال مؤتمر القاهرة للسلام في مصر.

وفي باريس، رحبت وزارة الخارجية الفرنسية ببدء دخول مساعدات الإغاثة لقطاع غزة ودعت إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

وقالت الوزارة في بيان إنه يجب استمرار دخول المساعدات "لتوفير جميع الاحتياجات الإنسانية للسكان المدنيين في غزة... ندعوا إلى وقف إنساني لإطلاق النار".

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