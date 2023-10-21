مقتل 13 في ضربة جوية استهدفت وحدة سكنية بدير البلح

المصدر: رويترز

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قالت وكالة شهاب للأنباء التابعة لـ(حماس)، إن 13 فلسطينياً على الأقل قتلوا، اليوم السبت، في ضربة جوية على وحدة سكنية في دير البلح بغزة.

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