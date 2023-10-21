مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، إن فلسطينياً يبلغ من العمر 17 عاماً، قتل برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم عقبة جبر قرب أريحا بالضفة الغربية.

وقالت الوزارة في بيان إن مقتل "محمد سليمان عواجنة (17 عاما) برصاص الاحتلال الإسرائيلي في أريحا، يرفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر إلى 84 شهيداً".

وقال سكان محليون إن قوات إسرائيلية اقتمحت المخيم بعد منتصف الليل وفجرت منزلاً يُتهم صاحبه بقتل مستوطن في عملية إطلاق نار.

وأضافوا أن المخيم شهد اشتباكات بين مسلحين والقوات الإسرائيلية وأن عدداً من الشباب ألقى الحجارة على القوات الإسرائيلية خلال عملية انسحابها.

وقال نادي الأسير الفلسطيني إن القوات الإسرائيلية اعتلقت اليوم ما يزيد على 100 فلسطيني من مناطق مختلفة من الضفة الغربية، ليتجاوز عدد المعتقلين 1000 معتقل منذ السابع من أكتوبر.

وقال سكان من قرية عارورة شمال مدينة رام الله، إن قوات إسرائيلية احتلت لفترة منزل صالح العاروري نائب رئيس حركة حماس الموجود خارج الأراضي الفلسطينية.

وأضاف السكان أن القوات الإسرائيلية اعتقلت العشرات من أبناء القرية بعضهم أعضاء في حركة حماس.

ولم يصدر بيان من الجيش الإسرائيلي بعد حول مقتل الفلسطيني أو حملة الاعتقالات التي شهدتها مناطق مختلفة من الضفة الغربية.

اقرأ أيضاً:

ممثلون في هوليوود يدعون لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس

الأولى منذ بدء الحرب.. دخول قافلة مساعدات إلى غزة عبر مصر​

ماكرون: فرنسا بعثت رسائل بشكل مباشر للغاية إلى حزب الله لتجنب التصعيد

تصريح جديد من حماس حول الرهائن وإغلاق ملف المدنيين

السيسي وماكرون: تدفق المساعدات يحد من تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة

تركيا: زيارة بايدن لإسرائيل ترقى لمستوى الموافقة على الدمار في غزة

حماس تعلن إطلاق سراح محتجزتين أمريكيتين

الأونروا: إسرائيل طلبت إخلاء خمس مدارس مكتظة في غزة ولم تعد آمنة

أول صورة للرهينتين الأمريكيتين بعد إطلاق حماس سراحهما

بايدن يعرب عن سعادته الغامرة بعد إفراج حماس عن رهينتين أمريكيتين

محمد بن سلمان يؤكد رفض السعودية لسياسة التهجير الجماعي للفلسطينيين في غزة

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز