إسرائيل تعلن العثور على جثامين مختطفين قرب غزة

المصدر: رويترز

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أعلن متحدث عسكري إسرائيلي العثور على جثامين إسرائيليين مختطفين قرب غزة.

وأوضح المتحدث، اليوم، إنه تم العثور على أطراف قطاع غزة على جثث بعض الإسرائيليين الذين اختطفوا خلال هجوم نفذته حركة حماس الفلسطينية.

ولم يقدّم اللفتنانت كولونيل بيتر ليرنر، المتحدث باسم قوات الدفاع الإسرائيلية، مزيداً من التفاصيل.

وأسفر الهجوم المباغت الذي شنَّته «حماس»، يوم السبت الماضي، على جنوب إسرائيل، عن مقتل مئات الإسرائيليين، معظمهم من المدنيين.

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد ألمح إلى اقتراب مرحلة عسكرية مقبلة في غزة.

وكشف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، في بيان، أنه زار جنوداً مشاة إسرائيليين في غلاف قطاع غزة اليوم.

ونشر المكتب تسجيلاً مصوراً مصاحباً للبيان، ظهر فيه نتنياهو وهو يقول لهم: «هل أنتم مستعدون للمرحلة التالية؟ إنها مقبلة».

ولم يعرض التسجيل توضيحاً سوى أنه أظهر جنود المشاة يومئون برؤوسهم رداً على سؤاله.

وأمر الجيش الإسرائيلي مئات الآلاف من المدنيين الذين يعيشون في مدينة غزة بإخلاء منازلهم قبل هجوم بري محتمل.

وجاء التوجيه يوم الجمعة في أعقاب ما قالت الأمم المتحدة إنه تحذير تلقته من إسرائيل لإجلاء 1.1 مليون شخص يعيشون شمالي غزة.

واندفع أشخاص لإخلاء شمال غزة، على الرغم من دعوة حركة حماس للفلسطينيين بأن يبقوا في منازلهم.

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