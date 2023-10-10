حماس تطالب سكان عسقلان بمغادرة المدينة الإسرائيلية خلال ساعات

المصدر: رويترز

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طالب متحدث باسم الجناح العسكري لحركة (حماس) سكان عسقلان بمغادرة المدينة الساحلية الإسرائيلية بحلول الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي (1400 بتوقيت غرينتش) اليوم الثلاثاء، ولم يدل بمزيد من التفاصيل.

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