في عملية طوفان الأقصى.. ارتفاع عدد قتلى إسرائيل إلى 600 شخص

المصدر: أ ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

لا تزال بعض المعارك مستمرة بعد أكثر من 24 ساعة من الهجوم المفاجئ غير المسبوق، والذي قام فيه مقاتلو حماس، مدعومين بوابل من آلاف الصواريخ، باختراق الحاجز الأمني الإسرائيلي واجتاحوا المجتمعات المجاورة، ووصل عدد القتلى الاسرائيليين إلى ما لا يقل عن 600 شخص في إسرائيل، كما قُتل أكثر من 300 شخص في غزة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لبرنامج "حالة الاتحاد" على شبكة "سي إن إن" إن الولايات المتحدة تعمل على التحقق من التقارير التي تفيد بأن "العديد" من الأمريكيين قتلوا أو فقدوا.

وتقوض حصيلتا القتلى والأسرى المرتفعة التصور السائد منذ فترة طويلة بأن إسرائيل "تمتلك عيونا وآذانا في كل مكان بالقطاع الصغير ذي الكثافة السكانية المرتفعة"، والتي سيطرت عليها منذ عقود.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن بلاده في حالة حرب وستدفع ثمناً باهظاً من أعدائها.

وأعلن مجلس الوزراء الأمني رسميا أن البلاد في حالة حرب في إعلان صدر يوم الأحد، قائلًا إن القرار يسمح رسميًا "باتخاذ خطوات عسكرية مهمة".

اقرأ أيضاً:

سيدة تبحث عن ابنها بواسطة فرشاة شعر.. إسرائيل تحاول العثور على المفقودين عبر الحمض النووي

غارة إسرائيلية تصيب هدفاً بالقرب من حدود مصر.. انفجارات وغارات جوية بمدينة رفح الفلسطينية

إسرائيل تكشف أسماء 30 شرطياً وقائداً قتلوا في عملية "طوفان الأقصى"

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز