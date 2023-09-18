مقتل 5 في بعثة مساعدة يونانية في ليبيا

المصدر: رويترز

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قال نيكوس دندياس وزير الدفاع اليوناني اليوم الاثنين في بيان إن خمسة أفراد في بعثة مساعدة إنسانية يونانية لقوا حتفهم في حادث سير في ليبيا أمس الأحد وإن من بين القتلى مدنيين.

وأعلن دندياس الحداد الوطني لثلاثة أيام في القوات المسلحة اليونانية.

وكان عثمان عبد الجليل، وزير الصحة في حكومة شرق ليبيا، قد قال خلال مؤتمر صحفي بثه التلفزيون أمس الأحد إن أربعة أعضاء في البعثة قتلوا وأصيب 15 شخصا، ومنهم سبعة في حالة حرجة.

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