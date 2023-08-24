السيسي: مصر ستعمل مع «بريكس» لتدعيم التعاون الاقتصادي

المصدر: البيان

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أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أن جمهورية مصر العربية تتطلع للتعاون والتنسيق مع مجموعة بريكس لتحقيق أهداف التجمع نحو تدعيم التعاون الاقتصادي.

وقال الريس المصري، "أثمن إعلان تجمع "بريكس" عن دعوة مصر للانضمام لعضويته اعتباراً من يناير 2024، ونعتز بثقة دول التجمع كافة التي تربطنا بها جميعاً علاقات وثيقة، ونتطلع للتعاون والتنسيق معها خلال الفترة المقبلة، وكذا مع الدول المدعوة للانضمام لتحقيق أهداف التجمع نحو تدعيم التعاون الاقتصادي فيما بيننا، والعمل على إعلاء صوت دول الجنوب إزاء مختلف القضايا والتحديات التنموية التي تواجهنا، بما يدعم حقوق ومصالح الدول النامية".

جاء البيان عبر صفحة المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي.

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