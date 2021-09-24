سقوط قتلى وجرحى في صراع عائلي بالقنابل بسوريا

المصدر: البيان

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مروعا يظهر مقتل شخصين وإصابة آخرين جراء تفجير أحدهم قنبلة يدوية في خلاف عائلي أمام القصر العدلي في مدينة طرطوس على الساحل السوري.

وأدى الانفجار إلى إصابة عدد من عناصر وضباط الشرطة والمدنيين الذين كانوا متواجدين في المكان، إصابات بعضهم خطرة، وتم إسعافهم إلى مستشفى الباسل، وفق ما كشف مصدر في قيادة شرطة المحافظة لوكالة الأنباء السورية "سانا".

ونقلت "سانا" عن مدير المستشفى، اسكندر عمار، أنه تم إسعاف 9 مصابين للمشفى بينهم حالات حرجة، إضافة إلى نقل اثنين من المصابين إلى المستشفى العسكري.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن الحادث حصل إثر خلاف عائلي بين محام وصهره.

وفي التفاصيل التي كشفتها التحقيقات، كان صهر المحامي يحمل قنبلة يدوية وبعد أن فتح صمام الأمان توجهت دوريات من عناصر الشرطة لإلقاء القبض عليه ومنعه من التفجير، كما تدخل شقيق المحامي للإمساك بصهره ونزع القنبلة من يده إلا أن ذلك أدى إلى الانفجار ووفاة المحامي وشخص آخر وإصابة عدد من عناصر الشرطة.

ويظهر مقطع الفيديو لحظة اشتباك الرجلين ومحاولات نزع القنبلة من يد صهر المحامي، وسط تجمهر عدد كبير من الناس، قبل أن تنفجر القنبلة ليهرع بعض الحاضرين لمحاولة إسعاف الضحايا.

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