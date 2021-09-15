الجزائر والسعودية تناقشان التنسيق داخل أوبك وقضايا إقليمية ودولية

المصدر: رويترز

ناقش الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أمس الثلاثاء التنسيق داخل منظمة أوبك وقضايا ثنائية وإقليمية ودولية.

وقال الأمير فيصل بعد محادثات مع تبون في العاصمة الجزائرية إن السعودية "حريصة على استمرار التنسيق والتشاور فيما يخص القضايا الإقليمية والدولية التي تهم الجزائر والمملكة العربية السعودية وأبرزها العمل العربي المشترك".

وأضاف أنهما ناقشا أيضا "تنسيق المواقف فيما يخص منظمة أوبك ودعم تشجيع التبادل التجاري بين البلدين".

وقالت الرئاسة الجزائرية إن الأمير فيصل نقل رسالة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى الرئيس تبون وناقش معه سبل تعزيز العلاقات الثنائية.

وأضافت في بيان أن الرئيس أكد على رسوخ ومتانة العلاقات الثنائية والسعي لتعزيزها بما يخدم المصالح العليا للشعبين.

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