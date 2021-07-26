شاهد.. عربات الجيش تطوّق مبنى البرلمان التونسي بعد إعلان الرئاسة تجميد أنشطته
قال شاهدان إن مركبات عسكرية طوقت مبنى البرلمان التونسي في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد بعد ساعات من إعلان الرئيس قيس سعيد تجميد عمل البرلمان لمدة شهر وإقالة الحكومة.
وقال الشاهدان إن الناس الذين تجمعوا في مكان قريب هتفوا للجيش ورددوا النشيد الوطني مع تطويق مركباته لمبنى البرلمان.
شاهد.. عربات الجيش تطوّق مبنى البرلمان التونسي بعد إعلان الرئاسة تجميد أنشطتهhttps://t.co/VVMfKfvtjb#تونس #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/XVZpU5kvDA— صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 25, 2021