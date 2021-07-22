سوريا تصدّ قصفاً إسرائيلياً على حمص

المصدر: د ب أ

أسقطت قوات الدفاع الجوي السورية عددا من الصواريخ أطلقت باتجاه محافظة حمص وسط سوريا ليل الأربعاء/الخميس.

وقالت مصادر مقربة من القوات الحكومية السورية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن "الدفاعات الجوية السورية أسقطت ثلاثة صواريخ أطلقتها طائرات حربية إسرائيلية من الأراضي اللبنانية باتجاه محافظة حمص، مشيرة إلى أن الصواريخ الثلاثة دمرت بالجو وسقط حطامها في منطقة القصير بريف حمص الغربي المحاذي للحدود السورية اللبنانية".

وقال سكان في منطقة القصير لـ (د.ب.أ) إنهم شاهدوا ثلاثة صواريخ دمرت بالجو في ريف منطقة القصير الشرقي بعد دخولها الأراضي السورية.

وكانت طائرات إسرائيلية قصفت يوم الإثنين منطقة سفيرة جنوب حلب وهو القصف العاشر خلال العام الجاري. وتشن إسرائيل غارات جوية على سورية منذ منتصف شهر مارس العام 2011.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز