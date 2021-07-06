دوي صافرات الإنذار داخل السفارة الأمريكية في بغداد

المصدر: د ب أ

أفاد مصدر أمني عراقي، مساء أمس الاثنين، بسماع صافرات الإنذار داخل السفارة الأمريكية في بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ "السومرية نيوز"، إنه "تم تفعيل صافرات الإنذار داخل السفارة الأمريكية وتفعيل منظومة ال (سي إر إم) داخل السفارة"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

كانت قاعدة عين الأسد، التي تتواجد فيها قوات أمريكية غربي البلاد، قد تعرضت إلى هجوم صاروخي أمس، دون وقوع إصابات.

وذكرت خلية الإعلام الأمني العراقية أن القوات الأمنية فتحت تحقيقا في حادثة سقوط ثلاثة صواريخ على قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار، دون خسائر تذكر.

يشار إلى أن العراق يشهد تعرض أهداف أمريكية، منها السفارة الأمريكية وقواعد تنتشر فيه قوات أمريكية، لهجمات صاروخية منذ مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس الإٌيراني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في مطلع العام الماضي في هجوم أمريكي.

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