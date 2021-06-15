بالفيديو.. مقتل شخصين إثر اصطدام قطار بسيارة في الجزائر

المصدر: البيان الإلكتروني

لقي شخصان مصرعهما، أمس الاثنين، إثر حادث اصطدام قطار بسيارة في مدخل مدينة النعامة غربي الجزائر.

وقالت "الشركة الجزائرية للنقل بالسكك الحديدية" إن الحادث "وقع في حدود الساعة 15:50 وخلف وفاة شخصين كانا على متن السيارة، كما تسبب الحادث في إلحاق أضرار بقطار من نوع كوراديا".

وأعربت الشركة عن "تعازيها الخالصة لعائلة الضحيتين"، داعية المواطنين إلى "الامتناع تماما عن العبور أو السير على خط السكة الحديدية".

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