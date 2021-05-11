قلق أمريكي أوروبي إزاء التصعيد في القدس

المصدر: د ب أ

أعربت الولايات المتحدة عن قلقها إزاء "التصعيد غير المقبول في المنطقة" على خلفية مواجهات في المسجد الأقصى في شرق القدس، ودعت إلى وقف التصعيد من قبل جميع أطراف النزاع، بحسب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس.

ومنعت السفارة الأمريكية في إسرائيل موظفيها من قضاء أي وقت في البلدة القديمة حتى يوم الأحد، فيما نصحت الموظفين في بقية القدس بالبقاء في منازلهم بين الساعة 7 مساء والساعة 8 صباحا كل ليلة حتى ذات اليوم.

وحث المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل على وقف فوري "لتصاعد العنف بشكل كبير" في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية وكذلك في غزة وحولها.

وأضاف: "نكرر دعوتنا لجميع الأطراف للانخراط في جهود خفض التصعيد".

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