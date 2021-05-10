أمين عام الأمم المتحدة يحثّ إسرائيل على وقف الهدم والطرد في القدس

المصدر: رويترز

قال المتحدث باسم الأمم المتحدة أمس الأحد إن الأمين العام للمنظمة أنطونيو جغوتيريش عبر عن اعتقاده بضرورة التزام إسرائيل "بأقصى درجات ضبط النفس واحترام الحق في حرية التجمع السلمي"، وذلك في ظل ارتفاع التوتر في القدس الشرقية ومحيط المسجد الأقصى.

وذكر المتحدث ستيفاني دوجاريك في بيان "يعبر الأمين العام عن قلقه العميق إزاء استمرار العنف في القدس الشرقية المحتلة، وأيضا إزاء احتمال طرد عائلات فلسطينية من ديارها...لقد حث إسرائيل على وقف الهدم والطرد".

وأضاف المتحدث أن الأمين العام حث على الحفاظ على الوضع الراهن في المواقع المقدسة واحترامه.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز