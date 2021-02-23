تلقيح نواب في البرلمان من خارج خطة الحكومة يثير جدلا في لبنان

المصدر: أ ف ب

أثار تلقي نواب اللقاح المضاد لفيروس كورونا في مقر البرلمان اللبناني الثلاثاء موجة انتقادات واسعة لما اعتبره البعض "خرقاً" لخطة التطعيم المعتمدة في البلاد، كما دفع البنك الدولي إلى التلويح بتعليق تمويله للحملة.

وأكد الأمين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر الثلاثاء أن 16 نائباً، إضافة إلى أربعة موظفين في البرلمان، ممن يتجاوز عمرهم الـ 75 عاماً، تلقوا اللقاح داخل مقر المجلس.

وباشر لبنان منتصف الشهر الحالي حملة التطعيم بموجب دعم قدمه البنك الدولي بقيمة 34 مليون دولار لمساعدته على الحصول على اللقاحات، مشترطاً التوزيع العادل والمنصف وفق جدول الأولويات.

وبحسب خطة الحكومة، تُخصص المرحلة الأولى من التلقيح للطاقم الطبي ومن هم فوق 75 عاماً.

وأنشأت وزارة الصحة منصة ليسجل الراغبون بتلقي اللقاح أنفسهم عليها، على أن يتم التواصل معهم تباعاً لتحديد موعد ومكان التلقيح. ولا يمكن الحصول على اللقاح من دون المرور بهذه الآلية.

وقال رئيس اللجنة الوطنية للقاح فيروس كورونا في لبنان عبد الرحمن البزري في مؤتمر صحافي "ما حصل اليوم خرق لا نستطيع السكوت عنه، إنه محاولة لتمييز مجموعة من الأشخاص.. ولا يجوز لأحد أن يتجاوز الخطة مهما كان".

وكان البزري أبلغ وسائل إعلام بنيته الاستقالة من منصبه احتجاجا، قبل أن يتراجع إثر مشاورات مع لجنته والبنك الدولي.

ووصف تلقيح النواب بأنه "خطأ كبير وفادح لا يجوز أن يتكرر".

وأثار الموضوع جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي. وكتب أحد مستخدمي "تويتر"، "والدتي في الرابعة والثمانين من العمر، ومسجلة (على المنصة)، لكنها لم تتبلغ بأن حان دورها، فيما السياسيون وعائلاتهم وأصدقاؤهم سيتلقون اللقاح قبلها".

وتتعرض الطبقة السياسية بأكملها في لبنان لاتهامات بالفساد واستغلال النفوذ.

وهدّد المدير الإقليمي في البنك الدولي ساروج كومار جاه بتعليق الدعم المالي لحملة التلقيح إذا ثبت "خرق" الخطة المتوافق عليها.

وكتب على "تويتر"، إن ما حصل "لا يتماشى مع الخطة الوطنية المتفق عليها مع البنك الدولي، وسنسجله على أنه خرق للشروط والأحكام التي تم الاتفاق عليها معنا من أجل تلقيح عادل ومنصف".

وأضاف في تغريدة أخرى "عند تأكيد الانتهاك، قد يعلّق البنك الدولي تمويل اللقاحات ودعم خطة الاستجابة لكوفيد-19 في أنحاء لبنان"، مضيفا "أناشد الجميع، وأعني الجميع، بغضّ النظر عن منصبكم: تسجلوا رجاء وانتظروا دوركم".

وبعد الجدل الذي نتج عن تلقيح النواب، أعلن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية أن الرئيس ميشال عون (86 عاماً) والسيدة الأولى تلقيا اللقاح "مع عشرة من أعضاء الفريق اللصيق والملازم للرئيس الذين سجلوا أسماءهم وفقا للأصول على المنصة الخاصة بالتلقيح".

وتمّ تلقيح 17 ألف شخص في لبنان منذ وصول الدفعة الأولى من اللقاحات.

وسجّل لبنان منذ مطلع العام معدلات إصابات ووفيات قياسية بوباء كوفيد-19، وبلغ إجمالي الحالات 355056 إصابة بينها 4340 وفاة على الأقل منذ بدء انتشار الوباء في البلاد قبل عام.

ويشهد لبنان منذ منتصف الشهر الماضي إغلاقاً مشدداً بدأ الشهر الحالي التخفيف من قيوده تدريجياً.

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