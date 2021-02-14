عمان تعزز التعمين بإسناد وظائف في مؤسسات التعليم العالي للمواطنين

المصدر: رويترز

قالت وزارة العمل في سلطنة عمان إن السلطنة عززت اليوم الأحد برنامجها لإحلال المواطنين محل العمالة الوافدة بقرار يقضي بتخصيص وظائف كثيرة في مؤسسات التعليم العالي للعمانيين.

وكثفت الحكومة العمانية في الأسابيع الأخيرة سياسة بعيدة المدى، تُعرف باسم التعمين، لخلق فرص عمل لمواطنيها للمساعدة في دعم الاقتصاد الذي اعتراه الضعف بسبب انخفاض أسعار النفط وأزمة فيروس كورونا.

وفي أحدث خطوة لتوفير فرص عمل للعمانيين قالت وزارة العمل اليوم الأحد إن الوظائف في الإدارة والشؤون المالية وشؤون الطلاب والتوجيه الطلابي والمهني ستُخصص للعمانيين في 28 مؤسسة تعليم عالي خاصة في البلاد.

وقالت الوزارة إن العمانيين سيحلون محل الأجانب في تلك الوظائف عند انتهاء تصاريح العمل الحالية.

وفي تعديل لنظام العمل لعام 2021، قالت وزارة العمل الشهر الماضي إنها سترفع رسوم استقدام العمال غير العمانيين، مستهدفة المناصب العليا والمتخصصة.

كما أعلنت الوزارة عن خطط لبرامج تدريب خاصة بقطاعات معينة للعمانيين، ولتقريب مزايا العمل في القطاع الخاص من تلك التي يحصل عليها العاملون في القطاع الحكومي.

وأظهرت البيانات الوطنية منذ 2004 أن عدد العمال الأجانب في سلطنة عمان بدأ في الانخفاض في 2018 بعد أن ارتفع على أساس سنوي قبل ذلك الوقت.

وأظهرت بيانات المركز الوطني للإحصاء انخفاض العمالة الأجنبية في عمان بنسبة 15.7 في المئة خلال 2020 وبنسبة 4.2 في المئة في 2019 و3.6 في المئة في 2018.

وتعتمد دول الخليج بشكل كبير على العمالة الوافدة في قطاعات تتراوح بين الخدمات المالية إلى الرعاية الصحية والبناء.

وعمل السلطان هيثم، سلطان عمان، على تسريع الإصلاحات الإدارية والاقتصادية الحساسة بما في ذلك تطبيق ضريبة القيمة المضافة، منذ توليه السلطة قبل عام.

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