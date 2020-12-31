الإمارات: الاعتداء الجبان على مطار عدن يهدف لتقويض الاستقرار

المصدر: أبوظبي، عواصم- البيان، وكالات

تعرض مطار عدن لهجوم الإرهابي، أمس، بالتزامن مع وصول وزراء، وأعضاء حكومة الكفاءات اليمنية الجديدة لبدء عملها، بعد تشكيلها تنفيذاً لاتفاق الرياض.

ودانت الإمارات بشدة الاعتداء الجبان، وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان: «إن محاولات استهداف اتفاق الرياض، عبر استهداف الحكومة اليمنية الجديدة ما هي إلا مشروع شرير، يسعى إلى تقويض فرص الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة، مؤكدة أهمية العمل على مواجهة هذه المحاولات التخريبية بكل يقظة وإصرار».

ودانت كل من السعودية والبحرين والكويت ودول مجلس التعاون الخليجي، وجامعة الدول العربية ومصر، والأمم المتحدة الاعتداء الجبان، مؤكدين وقوفهم مع الشعب اليمني، من أجل المضي قدماً في السلام.

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