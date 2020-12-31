هادي يوجه بإجراء تحقيق في الهجوم

المصدر: عدن، الرياض- البيان،وكالات

وجه الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، بتشكيل لجنة للتحقيق في تداعيات الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار عدن، مباشرة بعد وصول الطائرة التي تقل أعضاء الحكومة اليمنية الجديدة.

وأكد هادي أن الأعمال الإرهابية التي تفتعلها ميليشيا الحوثي «لن تثني الحكومة الشرعية عن ممارسة مهامها من العاصمة المؤقتة عدن».

وأكدت قيادات في الحكومة اليمنية أن الحادثة الإجرامية التي استهدفت مطار عدن، لن تُثني قيادة الشرعية والتحالف عن عودة الحكومة واستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي.

نزعة إرهابية

قال مدير مكتب الرئيس اليمني عبدالله العليمي، إن الهجوم الإرهابي على مطار عدن يستهدف كافة أبناء الشعب اليمني، ويعكس النزعة الإرهابية لدى منفذيه، ولن يزيدنا إلا إصراراً على إنهاء الانقلاب وإحلال السلام.

وأضاف العليمي في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أمس، «لا شك أن هذه الأعمال ستزيد من إصرارنا على إنهاء الانقلاب وإحلال السلام».

قلب المسؤولية

وذكرت الحكومة اليمنية أن الهجوم الإرهابي يضع الحكومة في قلب مسؤوليتها، مشددةً على أنها ستبقى في عدن حتى تمارس مسؤولياتها، وأن أيادي الغدر والإرهاب لن تثني الحكومة عن استكمال النصر.

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