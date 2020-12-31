إرهاب الحوثي يفشل في وقف المسار السياسي باليمن

المصدر: (عدن - البيان)

فشل هجوم إرهابي لميليشيا الحوثي الإيرانية استهدف الحكومة اليمنية عند وصولها مطار عدن الدولي، وأدى إلى مقتل 27 من المستقبلين وإصابة العشرات في انفجارات هزت المطار، فيما نقلت الحكومة إلى مقر قيادة التحالف تمهيداً لممارسة مهامها بدءاً من اليوم الخميس في قصر معاشيق.

وذكر شهود عيان ومصادر أمنية لـ«البيان» أن ثلاثة صواريخ استهدفت صالة استقبال كبار الضيوف في مطار عدن بعد دقائق من وصول الحكومة اليمنية إلى أرض المطار، وأن العشرات سقطوا نتيجة لذلك، فيما قامت قوات التحالف بنقل كامل أفراد الحكومة إلى مكان آمن، بينما تولت فرق الإسعاف نقل الضحايا إلى المستشفيات وبينهم اثنان من المسؤولين أحدهما وكيل لمحافظة عدن.

وحسب هؤلاء فإن جمعاً غفيراً من المستقبلين كانوا يتواجدون في ساحة المطار وصالته انتظاراً لنزول الحكومة، كما أن العشرات من المسافرين كانوا أيضاً في صالة الركاب المجاورة عندما سقطت ثلاثة صواريخ استهدفت صالة التشريفات والمنطقة المحيطة بها، ما تسبب في سقوط هذا العدد من القتلى والجرحى.

ولاحقاً، أكد شهود عيان سماع دويّ انفجار قرب قصر المعاشيق الذي نقل إليه أعضاء مجلس الوزراء اليمني بعد هجوم على مطار عدن، كما أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن تدمير وإسقاط طائرة بدون طيار مفخخة حوثية، حاولت استهداف قصر المعاشيق.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز