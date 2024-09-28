كامالا هاريس تعلق على مقتل نصر الله

المصدر: رويترز

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وصفت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس السبت الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله الذي اغتيل بغارة إسرائيلية، بأنّه "إرهابي ويداه ملطّختان بدماء أمريكية".

وقالت المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية "اليوم، حصل ضحايا حزب الله على قدر من العدالة"، مضيفة "سأدعم دائما حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".

من جهته قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن اغتيال نصرالله "إجراء يحقق العدالة لضحاياه الكثيرين، من بينهم الآلاف من المدنيين الأميركيين والإسرائيليين واللبنانيين".

ولفت إلى أنه وجه وزير الدفاع "بمواصلة تعزيز الوضع الدفاعي للقوات العسكرية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط لردع العدوان وتقليل خطر اندلاع حرب إقليمية أوسع نطاقا".

وأضاف في بيان "هدفنا هو نزع فتيل الصراعات الجارية في غزة ولبنان عبر الوسائل الدبلوماسية"، داعيا إلى إبرام اتفاق يسمح للسكان "بالعودة إلى منازلهم في إسرائيل وجنوب لبنان".

وتابع بايدن "الولايات المتحدة تدعم بشكل كامل حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ".

جاء بيان الرئيس الأمريكي فيما أمرت وزارة الخارجية عائلات الدبلوماسيين الأميركيين في لبنان بالمغادرة، بينما سمحت بمغادرة بعض الموظفين "بسبب الوضع الأمني المضطرب وغير القابل للتوقع في بيروت".

كما "حثّت" الخارجية "المواطنين الأمريكيين على مغادرة لبنان ما دامت الخيارات التجارية متاحة".

وأعلن مسؤولون عسكريون في إسرائيل صباح السبت أن نصرالله الذي ترأس الحزب لأكثر من ثلاثة عقود، قُتل في قصف إسرائيلي استهدف مقرا للحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت مساء الجمعة.

وأكد حزب الله رسميا مقتله بعد ساعات.

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