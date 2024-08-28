كيم جونج أون يحضر اختبار نظام إطلاق صواريخ

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

حضر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون اختبارًا لنظام قاذفات صواريخ مطور بعيار 240 ملم، وفقًا لما ذكرته وسائل الإعلام الحكومية في 28 أغسطس.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن النظام "أثبت تفوقه في الحركة وتركيز الضربات" أثناء اختبار التفتيش.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أشرف كيم على اختبارات "طائرات مسيرة انتحارية" جديدة، وحث الباحثين على تطوير الذكاء الاصطناعي للمركبات غير المأهولة.

واتهم مسؤولون أمريكيون وكوريون جنوبيون كوريا الشمالية بتزويد روسيا بقذائف مدفعية وصواريخ ومعدات أخرى في الأشهر الأخيرة لاستخدامها في حرب موسكو على أوكرانيا.

ومنذ العام الماضي وحتى 4 أغسطس، شحنت كوريا الشمالية أكثر من 12,000 حاوية إلى روسيا، حيث أرسلت ثلاثة أو أربعة أنواع من القذائف بأحجام مختلفة بما في ذلك الصواريخ، كما زودت روسيا بعشرات الصواريخ قصيرة المدى بشكل منفصل، حسبما قال وزير الدفاع الكوري الجنوبي شين وون-سيك لرويترز هذا الشهر.

وقد نفت موسكو وبيونغ يانغ اتهامات نقل الأسلحة، لكنهما تعهدتا بتعميق العلاقات العسكرية بينهما.

وعقد وفد روسي برئاسة نائب وزير الصناعة محادثات مع نظرائهم الكوريين الشماليين في 27 أغسطس لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وفقًا لوكالة الأنباء المركزية الكورية.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز