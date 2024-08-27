انفجارات في كييف وصواريخ روسية تدمر مبنى في كريفي ريه

المصدر: رويترز

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أفاد شهود من رويترز ووسائل إعلام أوكرانية بسماع دوي انفجارات قوية في كييف في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، مع تأكيد قوات الدفاع الجوي الأوكرانية تعرض البلاد لخطر هجوم بأسلحة باليستية روسية.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت الانفجارات ناجمة عن نشاط أنظمة الدفاع الجوي أو عن إصابة أسلحة جوية لأهدافها. وقالت القوات الجوية الأوكرانية عبر تيليجرام: "لا تتجاهلوا التحذيرات من الغارات الجوية.. الجأوا لأماكن محمية".

في الوقت نفسه، أفاد مسؤولان أوكرانيان بمقتل شخص واحد على الأقل وربما وجود خمسة آخرين تحت الأنقاض بعد أن أصاب صاروخ روسي مبنى مدنياً في مدينة كريفي ريه بوسط أوكرانيا.

وذكر أولكسندر فيلكول، رئيس الإدارة العسكرية لكريفي ريه، على تيليجرام أن أربعة أشخاص أصيبوا في الهجوم وتم نقلهم إلى المستشفى.

وأضاف سيرهي ليساك، حاكم منطقة دنيبروبتروفسك التي تتبعها كريفي ريه، أن المبنى المدني "دُمِر".

ولم يصدر تعليق بعد من روسيا، ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من هذه التقارير.

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