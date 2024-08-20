وزارة الصحة الفلسطينية: مقتل شخصين في ضربة جوية إسرائيلية بالضفة الغربية

المصدر: رويترز

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم السبت إن ضربة إسرائيلية على سيارة في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة أدت إلى مقتل فلسطينيين اثنين على الأقل أحدهما يبلغ من العمر 18 عاما.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ ضربة جوية على مسلحين في منطقة جنين لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى.

ويتصاعد العنف في الضفة الغربية منذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر الماضي وسط المزيد من المداهمات التي تشنها القوات الإسرائيلية وعنف المستوطنين اليهود وهجمات ينفذها فلسطينيون في الشوارع.

وقتل مستوطنون إسرائيليون فلسطينيا واحدا على الأقل يوم الخميس في هجوم على قرية بالقرب من مدينة قلقيلية بالضفة الغربية، وهو ما نددت به الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.

ويأتي العنف في الضفة الغربية في الوقت الذي من المقرر أن تستأنف فيه هذا الأسبوع جولة جديدة من المحادثات الرامية لإنهاء الحرب المستمرة في غزة منذ 10 أشهر.

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