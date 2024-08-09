إجلاء سكان من ليبيتسك بروسيا بعد هجوم واسع بمسيرات

المصدر: رويترز

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قال إيجور أرتامونوف حاكم منطقة ليبيتسك الروسية عبر تطبيق تليجرام إن السلطات أجلت سكانا من أجزاء بالمنطقة الواقعة في غرب البلاد صباح اليوم الجمعة بعد أن تسبب هجوم أوكراني "واسع" بمسيرات في انفجارات وانقطاع إمدادات الكهرباء.

وذكر في الوقت نفسه أن الدعوات التي يتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي لإخلاء مدينة ليبيتسك بأكملها هي جزء من الحرب النفسية التي تشنها أوكرانيا.

وتابع أرتامونوف أنه تم إعلان حالة الطوارئ في منطقة بلدية ليبيتسك وجرى إخلاء أربع قرى. وتقع بعض القرى التي ذكرها بالقرب من قاعدة جوية على مشارف مدينة ليبيتسك.

ولم يبلغ عن وقوع إصابات، كما لم تعلن السلطات الأوكرانية عن شن ضربات على المنطقة.

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