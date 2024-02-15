عودة العلاقات الدبلوماسية بين كوبا وكوريا الجنوبية بعد قطيعة دامت 60 عاما

المصدر: د ب أ

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أعادت كوبا وكوريا الجنوبية تأسيس العلاقات الدبلوماسية يوم الأربعاء بعد أكثر من 60 عاما على قطعها.

جرى ذلك من خلال تبادل مذكرات دبلوماسية بين بعثتي البلدين في الأمم المتحدة في نيويورك، حسبما أعلنت الدولتان.

وجاء في بيان عن البعثة الكورية الجنوبية لدى الأمم المتحدة: "اتُخذ قرار إقامة علاقات رسمية بين الدولتين وفقا لأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وتماشيا مع الروح والقواعد المنصوص عليها في اتفاقية فيينا بشأن العلاقات الدبلوماسية المؤرخة في 18 أبريل 1961".

كانت كوبا وكوريا الجنوبية قطعتا العلاقات بعد الثورة الكوبية عام 1959. وتعتبر كوبا، الدولة الكاريبية، حليفة لكوريا الشمالية، حيث يحكم كلا البلدين نظام شيوعي.

وأعلن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون أن كوريا الجنوبية هي الدولة العدو رقم واحد.

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