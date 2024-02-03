تركيا تبدأ في تسليم منازل للمتضررين بعد عام من زلزال قوي

المصدر: رويترز

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بدأت تركيا في تسليم شقق جديدة للسكان الذين انهارت منازلهم أو تضررت بشدة بعد عام من وقوع زلازل قوية أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف.

وقال الرئيس رجب طيب أردوغان خلال مراسم تسليم المنازل اليوم السبت في ولاية هاتاي جنوب شرقي البلاد: "ما زلنا نشعر بالألم من أجل الأرواح التي فقدناها في الزلزال".

وكانت هاتاي، الواقعة على الحدود السورية، إحدى الولايات الأشد تضررا من الزلزال الذي وقع في السادس من شباط/ فبراير العام الماضي.

وما زال ما يربو على 690 ألف شخص يقيمون في وحدات حاويات مؤقتة في أنحاء المنطقة. وأفادت الحكومة بأن أعمال إزالة الحطام ما زالت جارية في مناطق معينة.

وذكر أردوغان أن حكومته تعتزم تسليم 200 ألف وحدة سكنية بحلول العام الجاري من إجمالي 390 ألف وحدة مخطط لتسليمها.

وأعلن أردوغان اليوم أن 75 ألفا من هذه الوحدات ستكون جاهزة في غضون الشهرين المقبلين.

ووقع زلزالان في السادس من شباط/ فبراير 2023 بقوة 7ر7 و 6ر7 درجات على مقياس ريختر في جنوب شرقي تركيا وسوريا المجاورة، مما أودى بحياة 53 ألف شخص في تركيا، وفقا لبيانات رسمية.



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