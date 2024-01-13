وثائق تركية إلى محكمة العدل الدولية لإثبات تهمة ارتكاب إسرائيل للإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين

المصدر: رويترز

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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا قدمت وثائق لقضية رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة بتهمة ارتكاب إبادة جماعية ضد المدنيين الفلسطينيين.

وفي حديثه للصحفيين في إسطنبول، قال أردوغان إن تركيا ستواصل تقديم الوثائق، ومعظمها صور، حول الهجمات الإسرائيلية على غزة.

وتابع "أعتقد أن إسرائيل ستتم إدانتها هناك. نحن نؤمن بعدالة محكمة العدل الدولية".

ووصف وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس الرئيس التركي بأنه "رئيس دولة ارتكبت إبادة جماعية ضد الأرمن في الماضي". وأنه يستهدف إسرائيل "بادعاءات لا أساس لها".

وإسرائيل ليست من بين أكثر من 30 دولة اعتبرت رسميا القتل الجماعي للأرمن على يد الأتراك العثمانيين عام 1915 إبادة جماعية. ولطالما نفت تركيا التي تحولت لجمهورية في عام 1923 بعد انهيار الإمبراطورية العثمانية قيامها بحملة ممنهجة لإبادة الأرمن.

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