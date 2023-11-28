الزعيم الكوري الشمالي تلقى صوراً للبيت الأبيض والبنتاغون التقطها قمر تجسس صناعي

المصدر: رويترز

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قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون تلقى صورا للبيت الأبيض ووزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) وحاملات طائرات أمريكية في قاعدة نورفولك البحرية التقطها قمر صناعي للتجسس أطلقته بيونجيانج في الآونة الأخيرة.

كانت كوريا الشمالية أطلقت الأسبوع الماضي بنجاح أول قمر صناعي للاستطلاع والذي قالت إنه جرى تصميمه لمراقبة التحركات العسكرية للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.



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