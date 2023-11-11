أمير قطر : المجتمع الدولي يعامل إسرائيل على أنها فوق القانون

المصدر: د ب أ

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أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم السبت ، أن سكان قطاع غزة يتحملون ما لا يمكن للبشر تحمله في ظل آلة الحرب الإسرائيلية تحت مزاعم الدفاع عن النفس.

وقال أمير قطر، في كلمة أمام القمة العربية الإسلامية بالرياض اليوم ، إن "المجتمع الدولي يعامل إسرائيل على أنها فوق القانون ولا يمكن أن يمر قصــف المستشفيات مرور الكرام".

وأكد على ضرورة فتح المعابر لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة دون أي عوائق أو شروط ، معربا عن أمله في التوصل إلى هدنة إنسانية تجنب قطاع غزة كارثة أكبر من التي يعانيها سكان القطاع الآن.

وانطلقت في العاصمة السعودية الرياض ، اليوم ، القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية التي تأتي استجابةً للظروف الاستثنائية التي يشهدها قطاع غزة.

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