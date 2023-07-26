استنفار في إيطاليا.. نشر طائرات و3 آلاف رجل إطفاء حول باليرمو

المصدر: د ب أ

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استمرت حرائق الغابات في شمال صقلية، في الاشتعال، اليوم الأربعاء، لاسيما في إقليم "باليرمو"، بشمال غرب الجزيرة، حيث احترقت عشرات الهكتارات من الغابات والشجيرات، خلال الأيام الأخيرة.

وقالت فرقة الإطفاء إنه تم نشر ثلاثة آلاف رجل إطفاء، إلى جانب طائرات تسقط المياه. وعلى عكس ذلك، فإن الوضع في أجزاء أخرى من الجزيرة، قد هدأ مقارنة بأمس الثلاثاء.

وتم العثور على جثتين محترقتين بشدة أمس الثلاثاء، في "تشينيزي"، بالقرب من المطار، الذي يقع غرب عاصمة صقلية. وتوفيت امرأة مسنة، بعد أن عجزت سيارة إسعاف عن الوصول إليها، نتيجة الحرائق، طبقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا".

ووردت أنباء عن اندلاع حرائق أيضا في الجانب الشرقي من صقلية، بالقرب من كاتانيا، صباح اليوم الأربعاء، مع هبوب رياح قوية وحارة عرقلت عملية إخماد الحرائق.

وفي البر الرئيسي الإيطالي، تم الإبلاغ عن حرائق غابات من أبوليا، في الجنوب الشرقي وكالابريا في الجنوب الغربي.

وتعزو السلطات الإيطالية الكثير من الحرائق إلى الإهمال وحتى الحرق المتعمد، مع ظروف الجفاف، التي أعقبت موجة الحر، الأمر الذي ساعد في انتشار الحرائق.



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