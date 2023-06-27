الشرطة المكسيكية تقبض على جنود يشتبه بتورطهم في اختفاء 43 طالباً

المصدر: د ب أ

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ألقت الشرطة المكسيكية القبض على مجموعة من الجنود يشتبه في تورطهم في اختفاء 43 طالبا فقدوا منذ ما يقرب من عقد.

وقال أليخاندرو إنسيناس، وزير الدولة لحقوق الإنسان في وزارة الداخلية، يوم الاثنين على تويتر إن ثمانية جنود احتجزوا.

ويوجد بالفعل أربعة أفراد آخرين من القوات المسلحة رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة، بمن فيهم قائد يزعم أنه أمر بقتل ستة من الشبان.

ويتردد أن الجنود تواطأوا مع أفراد فاسدين من الشرطة في اختطاف 43 شابا يدرسون في كلية ريفية لتدريب المعلمين في أيوتزينابا في سبتمبر 2014.

ويقال إنه تم تسليم الطلاب إلى عصابة جيريروس يونيدوس لأسباب غير معروفة.

وتم حتى الآن العثور على رفات عظمية لثلاثة فقط من الشباب وتم التعرف عليهم.

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