كييف: الهجوم المضاد يسير وفقاً للخطة ولكن الوضع صعب

المصدر: د ب أ

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أعلن الجيش الأوكراني الاثنين، إن هجومه المضاد يسير وفقا للخطة، ولكنه اعترف في الوقت ذاته بوجود "وضع صعب" على الجبهة.

وقال القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني في قناته على تطبيق تليجرام الاثنين، إن الروس واجهوا "مقاومة شرسة" في الجنوب .

وأضاف أن تقدم الأوكرانيين أعاقته التحصينات وحقول الألغام الكثيفة و"عدد كبير من قوات الاحتياط" ولكن تنفيذ العملية سيظل وفقا للموعد المحدد.

وفي مقطع فيديو، ظهر زالوجني أيضا مع رئيس هيئة الأركان العامة سيرهي شابتالا في مركز قيادة بالقرب من الجبهة.

وجاء ظهور زالوجني بهذا الشكل ردا على الشائعات التي تداولتها وسائل الإعلام الحكومية الروسية ، والتي زعمت لبعض الوقت بشكل متكرر أنه أصيب بجروح خطيرة في هجوم صاروخي في مايو.

وفي الوقت ذاته، تحدثت نائبة وزير الدفاع الأوكراني هانا ماليار عن "وضع صعب" وقتال عنيف في شرق أوكرانيا أيضا.

وأضافت أن الجيش الروسي يحاول استعادة زمام المبادرة قرب كوبيانسك في منطقة خاركيف وبالقرب من ليمان في منطقة لوهانسك المجاورة.

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