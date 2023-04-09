وزارة الدفاع السورية تعلن اختراق حسابها على "تلغرام"

المصدر: د ب أ

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أعلنت وزارة الدفاع السورية تعرض أحد الحسابات الخاصة بموقعها الإلكتروني على تطبيق تلغرام للاختراق.

وقالت الوزارة ، في بيان أوردته الوكالة العربية السورية للأنباء ( سانا) اليوم الأحد ، إنه تم إلغاء الحساب المذكور كما تم إيقاف الحسابات والقنوات الأخرى الخاصة بالوزارة على تطبيق تلجرام.

وحذرت الوزارة من أي حساب مزيف على تطبيق تلجرام أو أي تطبيق آخر ينتحل صفة الارتباط بها، مؤكدة أن المصادر الإعلامية الرسمية لوزارة الدفاع على شبكة الانترنت موجودة على موقعها الإلكتروني.

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