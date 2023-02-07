الصحة العالمية قلقة إزاء عدم ورود معلومات من مناطق بتركيا وسوريا بعد الزلزال

المصدر: رويترز

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عبر مدير منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء عن قلق المنظمة على نحو خاص إزاء مناطق في تركيا وسوريا لم ترد منها أي معلومات منذ وقوع الزلزال المدمر الذي أودى بحياة الآلاف.

وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس في اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية في جنيف "إننا قلقون على نحو خاص بشأن المناطق التي لم تردنا معلومات منها بعد ... (تصور) الأضرار من إحدى الوسائل لاستنتاج الأماكن التي نحتاج لتركيز انتباهنا فيها".

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