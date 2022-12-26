تركيا ترجح استمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا في العام المقبل

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار إنه من المرجح أن تستمر حرب روسيا ضد أوكرانيا في عام 2023 ، لذلك ستستمر جهود أنقرة من أجل السلام أو على الأقل وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية في المستقبل القريب.

وقال أكار "للصحفيين في اجتماع خلال عطلة نهاية الأسبوع" ما نعتقده هو أن هذه الحرب لن تنتهي بسهولة. الدعم من الولايات المتحدة وأوروبا والغرب [لأوكرانيا] مستمر. وتبعا لذلك، هناك استعدادات وخطط. ومن ناحية أخرى، هناك تصريحات من روسيا"، بحسب صحيفة "حرييت ديلي نيوز" التركية الناطقة باللغة الإنجليزية.

وأضاف أكار أنه "من المرجح جدا أن تستمر هذه الحرب في عام 2023 على الرغم من جهود النوايا الحسنة التي تبذلها تركيا ورغباتها في السلام ووقف إطلاق النار".

وقال أكار "نحن ، كتركيا ، نقترح السلام. وندعو على الأقل إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، يتبعه وقف دائم لإطلاق النار ومحادثات سلام. وتواصل تركيا بشكل حاسم جهودها لتحقيق هذه الغاية. نحن مع السلام ونهاية الحرب."

وأشار أكار إلى أن صفقة الحبوب التي تمت بوساطة جهود تركيا قد تجنبت حدوث أزمة غذاء عالمية كبيرة، موضحا أنه تم نقل نحو 15 مليون طن من الحبوب إلى البلدان المحتاجة منذ بدء العملية.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز