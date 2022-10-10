كييف تلغي التحذير من غارات جوية.. والمارة يعودون إلى الشوارع

المصدر: د ب أ

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ألغت العاصمة الأوكرانية كييف تحذيرا من وقوع غارة جوية بعد أكثر من خمس ساعات ونصف الساعة من إطلاقه وسط القصف الصاروخي الروسي.

وذكر مراسل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في وسط كييف، اليوم الاثنين، أن المواطنين يغادرون ملاجئ الطوارئ المقامة تحت الأرض، كما يُمكن رؤية المارة في الشوارع مرة أخرى.

وقال عمدة كييف فيتالي كليتشكو إن جميع خطوط مترو الأنفاق في العاصمة عادت إلى الحركة في الوقت الراهن. لكنه لا يزال يحث السكان على استمرار الحذر.

وقال عبر تطبيق "تليجرام": "لا تتحركوا بالسيارات في المدينة اليوم إلا إذا كان الأمر ضروريا... كما أذكركم بأن محطات المترو تعمل كملاجئ".

وبحسب كليتشكو، تقتصر إمدادات الطاقة جزئيا على العملاء في قطاع الصناعة، وبعض المنازل في كييف بعد الهجمات.

وأضاف: "المرافق وخدمات الطوارئ تفعل كل شيء لاستعادة التشغيل الطبيعي لشبكة الطاقة في أسرع وقت ممكن".

وقالت وسائل إعلام أوكرانية إن التحذير من وقوع غارة جوية، الذي استمر 5 ساعات و37 دقيقة، هو الأطول منذ بدء الحرب في 24 شباط/فبراير الماضي.

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